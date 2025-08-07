Новороссийская таможня разоблачила схему с фирмами-однодневками

Сотрудники Новороссийской таможни выявили сеть компаний из Московского региона, зарегистрированных на подставных лиц. Эти фирмы, формально занимавшиеся оптовой торговлей сельхозпродукцией, фактически использовались для незаконных внешнеэкономических операций, сообщили в пресс-службе ведомства.

Граждане за денежное вознаграждение соглашались стать номинальными директорами, предоставляя свои паспортные данные для регистрации, в то время как реальное управление осуществляли другие лица. Подобные схемы создаются для нарушения таможенного и налогового законодательства, а участие в них грозит уголовной ответственностью.

За первые шесть месяцев 2025 года по фактам подобных нарушений в Новороссийске было возбуждено семь уголовных дел, в том числе шесть — за использование подставных лиц при регистрации юридических лиц и одно — за создание организации через номинальных руководителей.