В Новороссийске с начала года системы видеоконтроля выявили 13 тысяч нарушений

С начала 2025 года интеллектуальная система видеонаблюдения «Страж» выявила более 13 тысяч административных нарушений через 62 интеллектуальные системы видеонаблюдения, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди основных нарушений: перевозка грузов без тента, несанкционированные свалки, блокировка мусорных площадок, препятствование работе спецтехники, нарушение графика вывоза отходов и уклонение от оплаты парковок.

Система охватывает все районы города. За семь месяцев сумма наложенных штрафов превысила 30 млн руб., которые направляются в городскую казну.

В 2025 году планируется установить дополнительно 38 комплексов видеонаблюдения, что позволит оперативнее реагировать на нарушения и сделать Новороссийск еще чище и безопаснее.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что с сентября 2020 года в Новороссийске работают программно-аппаратные комплексы, которые автоматически выявляют административные нарушения. Эти системы фиксируют перевозку сыпучих грузов без защиты, незаконную парковку, нарушения санитарных норм возле мусорных контейнеров и несанкционированное нанесение граффити. За время работы комплексов было вынесено 124,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 331,9 млн руб., из них взыскано 297,2 млн руб.

Саркис Айвазян

