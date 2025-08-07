В Новороссийске с начала года системы видеоконтроля выявили 13 тысяч нарушений

С начала 2025 года интеллектуальная система видеонаблюдения «Страж» выявила более 13 тысяч административных нарушений через 62 интеллектуальные системы видеонаблюдения, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Среди основных нарушений: перевозка грузов без тента, несанкционированные свалки, блокировка мусорных площадок, препятствование работе спецтехники, нарушение графика вывоза отходов и уклонение от оплаты парковок.

Система охватывает все районы города. За семь месяцев сумма наложенных штрафов превысила 30 млн руб., которые направляются в городскую казну.

В 2025 году планируется установить дополнительно 38 комплексов видеонаблюдения, что позволит оперативнее реагировать на нарушения и сделать Новороссийск еще чище и безопаснее.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что с сентября 2020 года в Новороссийске работают программно-аппаратные комплексы, которые автоматически выявляют административные нарушения. Эти системы фиксируют перевозку сыпучих грузов без защиты, незаконную парковку, нарушения санитарных норм возле мусорных контейнеров и несанкционированное нанесение граффити. За время работы комплексов было вынесено 124,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 331,9 млн руб., из них взыскано 297,2 млн руб.