Президент США Дональд Трамп поручил как можно скорее организовать его встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации источников CNN, Дональд Трамп «попросил свою команду действовать быстро».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сегодняшняя встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным приблизила завершение конфликта на Украине. По его словам, территориальные вопросы сыграют ключевую роль в разрешении украинского конфликта.

Дональд Трамп предупредил, что в ближайшее время может ввести вторничные пошлины против еще нескольких партнеров России. Ранее сегодня он наложил дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары из-за торговых связей Нью-Дели и Москвы.

Активы лесопромышленной United Panel Group, среди акционеров которой была Proxima Capital Group, перешли экс-депутату заксобрания Санкт-Петербурга Александру Салаеву.

У МТП Лавна обнаружились отправки угля на экспорт: с начала года этот мурманский порт перевалил 600 тыс. тонн при номинальной мощности 18 млн тонн в год. Уголь отгружает «Сила Сибири» — компания, учредитель которой ранее был собственником одного из участников порта Лавна.

Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести пошлины размером в 100% на микросхемы и полупроводники. По его словам, компании, производящие оборудование на территории США не будут платить пошлины.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен провести встречу с руководителями Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ группы БРИКС на введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины.Он обвинил Дональда Трампа в стремлении «разрушить многосторонность» и заменить ее односторонним подходом.

Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека по итогам 2024 года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. По данным The Washington Post, разделы, посвященные этим странам, стали «существенно короче», чем в прошлогоднем докладе, подготовленном администрацией экс-президента Джо Байдена.

Пепловый выброс на высоту около 10 км над уровнем моря произошел на Ключевском вулкане 7 августа. Пепловое облако распространилось на 141 км в юго-восточном направлении от исполина на высоте около 11 км. Вулкану присвоен наивысший, красный, код авиационной опасности.