Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Бразилии заявил, что обсудит ответ пошлинам Трампа со странами БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен провести встречу с руководителями Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ группы БРИКС на введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

Господин Лула да Силва обвинил Дональда Трампа в стремлении «разрушить многосторонность» и заменить ее односторонним подходом. «Какую силу может иметь небольшая латиноамериканская страна на переговорах с Соединенными Штатами? Никакой»,— сказал он.

Ранее Дональд Трамп назвал БРИКС «антиамериканской» организацией и пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из этих стран.

Новости компаний Все