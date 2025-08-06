Рубио: вопрос территорий сыграет ключевую роль в разрешении конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сегодняшняя встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным приблизила завершение конфликта на Украине. Об этом он сказал в эфире Fox. По его словам, российская сторона дала понять, на каких условиях готова заключить мир с Украиной. Территориальные вопросы сыграют ключевую роль в разрешении украинского конфликта, заявил глава Госдепа.

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Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились около трех часов. В Кремле встречу назвали полезной и конструктивной. Господин Трамп в соцсети Truth Social также назвал ее «очень продуктивной».

После визита президент США созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несколько СМИ сообщили, что в ходе телефонного разговора с украинским коллегой, в котором также приняли участие европейские лидеры, Дональд Трамп сообщил о своем намерении вскоре встретиться с Владимиром Путиным. Незадолго до выступления президента США Белый дом подтвердил его готовность к такой встрече.

Визит Стива Уиткоффа состоялся перед истечением ультиматума президента Трампа, потребовавшего от России до 8 августа прекратить боевые действия на Украине или быть готовой к введению санкций.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».

Анастасия Домбицкая