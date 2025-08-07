В порту показались отгрузки

У МТП Лавна обнаружились отправки угля на экспорт: с начала года этот мурманский порт перевалил 600 тыс. тонн при номинальной мощности 18 млн тонн в год. Уголь отгружает «Сила Сибири» — компания, учредитель которой ранее был собственником одного из участников порта Лавна. Эксперты предполагают, что уголь идет в Турцию, что относительно рентабельно, но обращают внимание на и так критическую недозагруженность уже существующих угольных терминалов Северо-Запада — в Мурманске и Усть-Луге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С января по июль морской торговый порт (МТП) Лавна в Мурманске перевалил 600 тыс. тонн угля, сообщили “Ъ” два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, отправителем выступает компания «Сила Сибири», отгружающая сортовой уголь марки Г. «Начинали с 65 тыс. тонн в январе, сейчас грузят 130–135 тыс. тонн в месяц»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Другой приводит статистику погрузки 36 тыс. тонн в феврале, 100 тыс. в марте, 190 тыс. тонн в апреле, ноль в мае и вновь позитивные показатели в июне.

МТП Лавна стоимостью 87 млрд руб. и мощностью 18 млн тонн запущен в конце 2023 года, официально экспортные отгрузок угля начались 27 марта 2025 года на церемонии с участием президента РФ Владимира Путина. «Сила Сибири» — компания, которая в августе 2021 года приобрела имущественный комплекс обанкротившейся шахты «Заречная» в Кемеровской области. По данным СПАРК, УК «Сила Сибири» учреждена Борисом Гутцовым — гендиректором и учредителем АО ЦРПИ, которое ранее было в числе участников ООО «МТП Лавна». Сейчас собственники последнего в ЕГРЮЛ скрыты. В последней доступной отчетности УК «Сила Сибири» за 2021 год говорится, что компания получала займы от ЦРПИ.

В июле Минфин сообщил, что подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики одобрила в том числе «Силе Сибири» меры по реструктуризации задолженности, предоставлению отсрочки налоговых платежей и страховых взносов. Также компании будет предоставлена логистическая субсидия за счет федерального бюджета, что «позволит исключить образовавшиеся кассовые разрывы». В ГТЛК (инвестор порта) от комментариев по Лавне отказались, в «Силе Сибири» не ответили “Ъ”.

Старший эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов полагает, что отгружаемый через Лавну уголь поставляется в Турцию. «В первом квартале "Сила Сибири" экспортировала уголь Г также через Мурманский морской торговый порт и даже через Усть-Лугу, и оттуда значительная часть этих объемов ехала именно в Турцию,— поясняет он.— Поэтому такие поставки вполне могут быть рентабельными». Логистическое плечо относительно короткое, если сравнивать с альтернативными отправками в Индию и Китай из портов Балтики, объясняет эксперт. К тому же, продолжает он, если Лавна и «Сила Сибири» аффилированы, то ставка перевалки должна быть комфортной, что также поддержит рентабельность экспорта.

Независимый эксперт Максим Худалов говорит, что сортовой уголь марки Г может продаваться с премией до 15% к цене. «Вопрос также, чей фрахт: если корабли собственные, то можно в Турцию вполне рентабельно везти этот уголь, называя его, например, американским,— говорит он.— А если чужие, то, назвав американским, отправлять в Роттердам».

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов называет проект угольного порта Лавна в условиях «тотальной недозагрузки портовой инфраструктуры» на Северо-Западе и негативной конъюнктуры мирового рынка угля в ближайшие годы «экономически сомнительным». По его словам, теоретически у Лавны те же страны-маршруты, что и у Усть-Луги и Мурманска: Турция, Индия и Китай. При этом, по итогам 2024 года, по оценкам NEFT Research, загрузка порта Усть-Луга по угольной перевалке составила 66%, Мурманска — 58%, всех северо-западных портов — около 50%. Как отмечает господин Котов, при текущих ценах на уголь и затратах на логистику до портов экспорт на Северо-Западе заведомо нерентабельный. Текущий нетбэк при экспорте кузбасского энергетического угля 6000 ккал аналитик оценивает в 1,03 тыс. руб., что в 3,5 раза меньше себестоимости.

Как отмечает Александр Котов, невозможность загрузки угольного терминала в полном объеме грозит ООО «МТП Лавна» недополучением выручки и нарушением финансовых обязательств перед кредиторами.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Костырев