WP: Госдеп в ежегодном докладе о правах человека смягчит риторику в отношении РФ

Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека по итогам 2024 года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на проект документа.

По данным издания, разделы, посвященные этим странам, стали «существенно короче», чем в прошлогоднем докладе, подготовленном администрацией экс-президента Джо Байдена. Из текста были удалены сведения о возможных случаях дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), а «описания злоупотребления властью смягчены».

В разговоре с газетой представитель Госдепартамента пояснил, что доклад был переработан с целью «избавиться от избыточной информации, сделать его проще для восприятия, а также более соответствующим законодательным требованиям».

The Washington Post отметила, что администрация Дональда Трампа значительно задержала выпуск ежегодного доклада. По данным NPR, власти распорядилась изменить подход к правам человека в документе, убрав «необязательные по закону» пункты.