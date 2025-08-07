Трамп допустил, что скоро введет пошлины против еще нескольких партнеров России

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в ближайшее время может ввести вторничные пошлины против еще нескольких партнеров России. Ранее сегодня он наложил дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары из-за торговых связей Нью-Дели и Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Мы, вероятно, поступим так еще с несколькими (партнерами России. — "Ъ")»,— сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

«Прошло всего восемь часов,— отметил господин Трамп в ответ на вопрос, почему из всех покупателей российских энергоресурсов только Индия подверглась тарифным мерам. — Вы скоро многое узнаете».

Сегодня Дональд Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары. Новые тарифные барьеры вступают в силу через 21 день, говорится в тексте документа. Причиной введения тарифов президент США называет тот факт, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». При этом в тексте указа говорится, что в него могут быть внесены изменения в случае, если правительство РФ или иностранного государства, на которое распространяется действие настоящего приказа, «предпримет значительные шаги для урегулирования» ситуации.

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал ввести 100-процентные пошлины против России и ее партнеров, если до 8 августа конфликт на Украине не будет урегулирован.

Анастасия Домбицкая