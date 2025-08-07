Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту около 10 км

Пепловый выброс на высоту около 10 км над уровнем моря произошел на Ключевском вулкане утром 7 августа, передает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Пепловое облако распространилось на 141 км в юго-восточном направлении от исполина на высоте около 11 км. Вулкану присвоен наивысший, красный, код авиационной опасности.

В ближайшие три дня ученые прогнозируют усиление извержения исполина. Вечером 6 августа в Усть-Камчатском округе произошел небольшой пеплопад. Об опасности новых пеплопадов утром 7 августа предупредило ГУ МЧС России по Камчатскому краю. «На пути следования (пеплового шлейфа. — «Ъ») находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, там не исключается незначительное количество пепла»,— говорится в сообщении.

Самый высокий действующий вулкан Евразии (около 4,8 км над уровнем моря) находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Поселок Ключи, ближайший населенный пункт, расположен в 30 км от вулкана. Эксплозивное извержение Ключевского началось 20 апреля. После мощного землетрясения 30 июля гигант заметно активизировался.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский