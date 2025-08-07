CNN: Трамп хочет в короткие сроки договориться о встречах с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп поручил как можно скорее организовать его встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации источников издания, обычно подготовка подобных встреч занимает много времени, но в данном случае Дональд Трамп «попросил свою команду действовать быстро». По данным CNN, его помощники «немедленно приступили к планированию встреч».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США рассчитывает провести личную встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого — трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского.