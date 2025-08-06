Главные новости за 6 августа. Новороссийск

К настоящему моменту в Новороссийске теплоснабжающие предприятия подготовили 52 котельные и 132 км тепловых сетей из 232 км общей протяженности. Проверка 12 ресурсоснабжающих организаций выявила нарушения, которые необходимо устранить до 1 сентября.

В 2025 году в Анапе выдано пять разрешений на строительство многоквартирных жилых домов и одно разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Среди российских городов-миллионников и популярных курортов Геленджик демонстрирует наивысшую доходность от сдачи жилья в посуточную аренду. По данным аналитиков, стандартная квартира площадью 35 кв. м приносит здесь 42,5% годовой доходности — это лучший показатель в стране.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования инцидента с восьмилетним ребенком, пострадавшим от удара током в торгово-развлекательном центре Геленджика.

Жителя Новороссийска оштрафовали за обращение с ТКО после очистки пляжа

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела против 30-летнего жителя Ростовской области, участвовавшего в хищении 1,6 млн руб. у местной пенсионерки.