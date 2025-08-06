Жителя Новороссийска оштрафовали за обращение с ТКО после очистки пляжа

Жителя Мысхако привлекли к административной ответственности после очистки пляжа от мусора. Штраф в размере 1 тыс. руб. по ст. 8.2 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ТКО) пришел на «Госуслуги». Штраф был добровольно оплачен правонарушителем в установленные сроки, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В середине июня 2025 года активист после уборки пляжа оставил пакет с пластиковыми бутылками рядом с переполненным контейнером на контейнерной площадке на ул. Заречной. Данный факт был зафиксирован системой автоматического видеоконтроля.

В контрольно-ревизионном управлении администрации Новороссийска пояснили, что волонтерская деятельность не освобождает от обязанности соблюдать установленные правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В пресс-службе ЮРО отметили необходимость предварительного согласования подобных мероприятий с администрацией и организации специализированного вывоза собранных отходов.