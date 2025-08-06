В Новороссийске будут судить курьера мошенников за кражу 1,6 млн рублей

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела против 30-летнего жителя Ростовской области, участвовавшего в хищении 1,6 млн руб. у местной пенсионерки. Мужчина действовал как курьер в преступной схеме, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По версии следствия, злоумышленники несколько дней убеждали пожилую женщину, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они заставили ее снять все сбережения и передать деньги курьеру в соседнем Крымске, пообещав их возврат после «проверки».

Оперативникам новороссийского уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в Ростовской области. Как выяснилось, он нашёл «работу» через мессенджер — собирал и переводил деньги обманутых граждан за процент.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На время следствия он остаётся под стражей.