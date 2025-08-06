В Анапе в 2025 году выдали пять разрешений на возведение многоквартирных домов

В 2025 году в Анапе выдано пять разрешений на строительство многоквартирных жилых домов и одно разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в Анапе было выдано 25 разрешений на строительство и 12 разрешений на ввод в эксплуатацию.

Администрация курорта проводит ежедневный мониторинг территории для выявления случаев самовольного строительства, выполнения строительных работ без разрешений и нарушений правил землепользования. Все незаконно возведенные капитальные объекты подлежат сносу через суд по искам городской администрации.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что за первое полугодие 2025 года администрация Анапы направила 373 уведомления о соответствии планов строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным требованиям. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдано 605 таких уведомлений.

С января по июнь 2025 года муниципалитет подтвердил соответствие 149 уже построенных или реконструированных объектов жилищного строительства градостроительным нормам. Общая площадь этих объектов составила 25 148 кв. м.