В Новороссийске к отопительному сезону подготовили 52 котельные

К настоящему моменту в Новороссийске теплоснабжающие предприятия подготовили 52 котельные и 132 км тепловых сетей из 232 км общей протяженности. Проверка 12 ресурсоснабжающих организаций выявила нарушения, которые необходимо устранить до 1 сентября, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основной поставщик тепла - филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» - отремонтировал девять котлов, 14 единиц котельного оборудования, заменил более 2 км теплотрасс и около 700 задвижек на магистральных трубопроводах.

Управляющие компании сформировали аварийный запас материалов для оперативного ремонта. Промывку и гидравлические испытания в 651 многоквартирном доме, остальные объекты будут готовы до сентября.

Администрация города требует от ресурсоснабжающих организаций обеспечить бесперебойную работу систем теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон.