Геленджик возглавил рейтинг по доходности от посуточной аренды жилья в России

Среди российских городов-миллионников и популярных курортов Геленджик демонстрирует наивысшую доходность от сдачи жилья в посуточную аренду. По данным аналитиков, стандартная квартира площадью 35 кв. м приносит здесь 42,5% годовой доходности — это лучший показатель в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Геленджик также лидирует по размеру чистого дохода после уплаты налогов от посуточной аренды жилья — более 2,4 млн руб. в год. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет около 2,1 млн руб., в Сочи — 2 млн руб. Эксперты отмечают, что при сохранении текущего спроса на морской отдых и росте цен на жилье инвестиции в недвижимость Геленджика окупаются менее чем за 2,5 года.

Второе место по доходности занимает Казань (31,2%, чистый доход — 1,5 млн руб.), третье — Санкт-Петербург (30,3%, 1,8 млн руб.). Также в топ-10 вошли Калининград, Уфа, Сочи, Пятигорск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Туапсе с показателями от 24% до 28%. В Москве доходность составила 22%, в Краснодаре — 17,8% (чистый доход 628 тыс. руб.).

Средний показатель доходности посуточной аренды в крупных и курортных городах России достиг 25,2%.