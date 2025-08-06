Глава СКР запросил доклад о случае удара током ребенка в ТРЦ Геленджика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования инцидента с восьмилетним ребенком, пострадавшим от удара током в торгово-развлекательном центре Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным заявителей, происшествие случилось в июле: из-за внезапного отключения электричества в детской игровой зоне не было остановлено использование игрового оборудования, что привело к травме мальчика.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю проводит проверку. Ситуация находится на контроле центрального аппарата СКР.