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Глава СКР запросил доклад о случае удара током ребенка в ТРЦ Геленджика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе расследования инцидента с восьмилетним ребенком, пострадавшим от удара током в торгово-развлекательном центре Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным заявителей, происшествие случилось в июле: из-за внезапного отключения электричества в детской игровой зоне не было остановлено использование игрового оборудования, что привело к травме мальчика.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю проводит проверку. Ситуация находится на контроле центрального аппарата СКР.

Саркис Айвазян

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