В Смольном отчитались о готовности шести подстанций для трамвайной линии «Славянка»

На строящейся трамвайной линии «Славянка» к настоящему моменту собраны и установлены шесть тяговых подстанций, необходимых для запуска первого этапа трассы от станции метро «Купчино» до трамвайного депо в поселке Шушары. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего требуется установка 11 подстанций. Они представляют собой ключевой элемент инфраструктуры электротранспорта, с их помощью на протяженных участках линии обеспечивается бесперебойное снабжение энергией подвижного состава.

«Строительством новой ветки мы решаем стратегическую задачу — линия не будет пересекать существующие крупные магистрали, что позволит существенно разгрузить дорожную сеть»,— отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В ближайшее время генеральный подрядчик проекта — АО «АБЗ-Дорстрой» — приступит к сборке оставшихся пяти тяговых подстанций на втором этапе строительства, от трамвайного депо до микрорайона «Славянка». Подстанции полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия персонала на месте. Управление может вестись по специальному цифровому каналу из единого диспетчерского центра, расположенного в здании депо.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург соединят с городом-спутником Южный трамвайной линией за 130 млрд рублей.

Дарья Астанина