Полиция разыскивает неизвестных, спаливших Chery Tiggo и самокат во Всеволожске

Неизвестные подожгли автомобиль Chery Tiggo 7 Pro и кикшеринговый электросамокат на Народной улице во Всеволожске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело в рамках ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), полиция ведет розыск подозреваемых, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 5 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле дома № 1 по Народной улице во Всеволожске горит автомобиль. Прибывшие на место полицейские увидели выжженный кузов машины, также от огня пострадал стоявший рядом электросамокат.

«Материальный ущерб сгоревшей машины составил 1 млн 323 тыс. 927 руб., самоката — 68 тыс. 523 руб»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Петербурга из ревности пыталась сжечь соперницу заживо, женщина подожгла автомобиль с оппоненткой внутри. Теперь этим делом занимается Следственный комитет.

Дарья Астанина