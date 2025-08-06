Симферопольца отправили в колонию на 18 лет по делу о госизмене

Верховный суд Крыма приговорил 31-летнего жителя Симферополя к 18 годам в колонии строгого режима за госизмену, сообщили “Ъ” в прокуратуре РК.

По данным надзорного ведомства, мужчина был противником СВО. В ноябре 2023 года он зафиксировал на видео передвижение локомотива с цистернами нефтепродуктов и координаты нефтетерминала под Феодосией, а затем передал информацию в чат-бот ГУР Минобороны Украины. Позже подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Нефтяной терминал в Феодосии — крупнейший по объему перевалки нефтепродуктов в Крыму — пережил мощный пожар в октябре прошлого года. В городе объявили режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Более 1 тыс. граждан, живущих рядом с местом происшествия, эвакуировали из домов. Власти Крыма до сих пор не называли причину пожара.

«Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил симферопольца к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима c дальнейшим ограничением свободы на один год и десять месяцев»,— уточнили в прокуратуре РК.

Личность осужденного не раскрывается.

Ранее мать и дочь из Севастополя Викторию и Александру Стрилец приговорили к 12 годам в колонии по делу о госизмене. Согласно судебным материалам, они передавали фотографии российских военных объектов украинской разведке.

Александр Дремлюгин, Симферополь