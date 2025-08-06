ФАС признала рекламу кэшбэка МТС ненадлежащей

ФАС признала ненадлежащей рекламу МТС (MOEX: MTSS) по радиоэфиру о 50% кэшбэке при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рекламе не рассказали о других условиях акции, что могло ввести потребителей в заблуждение.

В рекламе не было информации о ежемесячном лимите по получению кэшбэка в 500 руб. Также компания не упомянула, что поучаствовать в акции могли «только новые клиенты сервиса МТС Инвестиции, а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад», уточнили в пресс-службе.

ФАС возбудила в отношении МТС дело по статье о нарушении законодательства о рекламе (14.3 КоАП РФ), компании грозит штраф.