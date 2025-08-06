«Брусника» расселила около 600 человек в домах под снос на Уралмаше в рамках КРТ

Компания «Брусника» завершила расселение и выкуп жилья на Уралмаше в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Как рассказали в пресс-службе компании, около 600 человек переехали из ветхого жилья. 98,5% сделок урегулировали досудебно: собственники могли выбрать денежную компенсацию или новое жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено «Брусникой» Фото: предоставлено «Брусникой»

Девелопер выкупил участок площадью 2,8 га, расположенный между ул. Донбасской и пер. Черниговским и Суворовским в 2022 году на торгах. На территории находились десять многоквартирных домов, два из которых признали аварийными, а износ остальных превышал 50%. Также были демонтированы нежилое здание и капитальные гаражи. Оставшиеся дома снесут после завершения подготовительных работ и отключения от коммуникаций.

«Брусника» разработала мастер-план нового жилого квартала, который будет состоять из трех частей с полузамкнутыми блоками переменной высотности — 7, 9 и 12 этажей. В центре разместят жилую башню в 17 этажей. Помимо жилья предполагается строительство встроенного детского сада.

Как сообщалось ранее, общая площадь проектируемых объектов капитального строительства на данной территории составит 76,6 тыс. кв. м. Общая численность населения в границах территории – 2 191 человек, в том числе в новой застройке – 1 809 человек. Срок освоения территории – 2035 год.

Мария Игнатова