«Брусника» построит дома высотой до 17-ти этажей на участке под КРТ на Уралмаше

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки в квартале улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского (район Уралмаш). Напомним, данную площадку в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет застраивать уральский девелопер «Брусника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Брусники» здесь появится новый квартал средней этажности, от 7 до 12 этажей, архитектурной доминантой станет башня в 17 этажей. «Концепция квартала предусматривает сомасштабную человеку архитектуру, зеленые дворы без машин и благоустроенные общественные пространства. Всего "Брусника" построит здесь пять домов с подземными паркингами, коммерческими помещениями и встроенно-пристроенным садиком на 100 мест. Детский сад планируется разместить в первой очереди, его строительство начнется в 2023 году», — прокомментировали в компании. Проект будут реализовывать в три этапа, предварительно застройщик займется расселением аварийных домов, затем расчистит территорию и приступит к строительству.

Как указано в документах, общая площадь проектируемых объектов капитального строительства на данной территории составит 76,6 тыс. кв. м, в том числе общая площадь объектов предпринимательской деятельности – не менее 3,8 тыс. кв. м. Общая расчетная численность населения в границах территории – 2 191 человек, в том числе в проектируемой застройке – 1 809 человек.

Напомним, «Брусника» выкупила данный участок на торгах в июле прошлого года за 671 тыс. руб. На площадке площадью 2,7 га сейчас расположены 11 жилых домов (два из них аварийные) и три нежилых здания.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте