Водителю попавшего в аварию в Ленобласти автобуса избрали меру пресечения

Приморский райсуд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для водителя автобуса, который 4 августа попал в аварию в Ленинградской области, в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария в Ленинградской области

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области Авария в Ленинградской области

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу обвиняемого. Сам обвиняемый, являющийся, по данным СМИ, жителем Ярославской области, возражал против удовлетворения ходатайства.

В итоге суд отказал в ходатайстве и запретил обвиняемому покидать территорию муниципального образования, где он проживает, общаться со свидетелями, использовать интернет.

Напомним, что водителя обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 августа на перегоне «Олонец-Лодейное Поле» (Ленинградская область) автобус, которым управлял обвиняемый, столкнулся с грузовым поездом. По версии следователей, водитель автобуса выехал на жд-переезд на запрещающий сигнал светофора и не успел завершить маневр. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Состав врезался в заднюю часть автобуса. В автобусе находились паломники из Ярославской области, одна из пассажирок погибла. Подробнее об аварии читайте в материале — «Семью в беде не оставим».

Алла Чижова