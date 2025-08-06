СК в Петербурге проводит проверку по факту травмирования ребенка в аквапарке

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СКР по Петербургу проводит проверку по факту травмирования ребенка в одном из городских аквапарков. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Как стало известно правоохранителям, мальчик вместе с родителями пошел в аквапарк 5 августа. После того, как ребенок в очередной раз скатился с горки, отец поднял его на руки и хотел унести, однако в этот момент из трубы вылетела другая посетительница развлекательного центра. По данным городских СМИ, из-за столкновения у мальчика случился разрыв печени.

«Несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим на горке посетителем, мужчина никак не отреагировал, в результате чего произошло травмирование. В результате столкновения малолетний получил телесные повреждения и был срочно госпитализирован в больницу»,— сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

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Дарья Астанина