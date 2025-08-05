Детскую площадку на проспекте Энергетиков снесли после прокурорской проверки

Детскую площадку возле дома № 30 по проспекту Энергетиков, где во время катания с горки пострадал ребенок, демонтировали по итогам прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки было установлено, что площадка не соответствует нормативным требованиям, а расположенные на ней объекты находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

«Кроме того, прокуратурой Красногвардейского района Санкт-Петербурга решается вопрос о подаче искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего несовершеннолетнего»,— добавили в прокуратуре.

Как ранее писала «Фонтанка», мальчик, игравший на площадке, получил глубокий порез плеча. Перед этим местные жители уже жаловались на состояние оборудования. В администрации отвечали, что для замены требуется проектно-сметная документация, которую планируют разработать в 2025 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пятеро подростков спалили детскую площадку в поселке Рахья.

Дарья Астанина