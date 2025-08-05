Главные новости за 5 августа. Новороссийск

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Абрау-Дюрсо» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Такая оценка свидетельствует о финансовой устойчивости компании, ее лидерских позициях на рынке и эффективной системе управления.

В новороссийском «Черноморце» Константин Гордиюк сменил Максима Пономарева на посту генерального директора клуба. Одна из главных задач команды на текущий футбольный сезон — закрепление в ФНЛ.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о том, что станет наставником для одного из трудных подростков города.

За последние три года в Новороссийске реализовано 40 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 68,8 млрд руб. Среди ключевых объектов - винодельня «Реликта», отель «Шато Пино» и сельхозпредприятие «Салаты с моря». Эти проекты создали более 3 тыс. новых рабочих мест для горожан.

В Новороссийске в 2025 году ЕГЭ сдавали 1,4 тысячи старшеклассников.

В Новороссийске пресекли незаконную аренду катамаранов на пляже.