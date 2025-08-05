В Новороссийске в 2025 году ЕГЭ сдавали 1,4 тысячи старшеклассников

Государственная итоговая аттестация в Новороссийске в 2025 году прошла в штатном режиме при участии специалистов здравоохранения, правоохранительных органов и коммунальных служб, ЕГЭ сдавали 1,4 тыс. школьников. Технических сбоев во время проведения экзаменов не зафиксировано, сообщили на аппаратном совещании в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В этом году ЕГЭ сдавали 1 444 одиннадцатиклассника, а основной государственный экзамен для девятиклассников прошли 4 549 учащихся. Для желающих улучшить результаты 3-4 июля организовали дополнительный период пересдач, которым воспользовались 294 человека — на 244 больше, чем в прошлом году.

Среди выпускников 11-х классов вырос интерес к точным наукам. Профильную математику выбрали 772 человека, обществознание — 528, физику — 323, информатику — 239, английский язык — 234. Среди девятиклассников популярностью пользовались информатика (1 138 сдающих) и биология (636).

Особых успехов добились выпускник гимназии №1, набравший 200 баллов, а также 19 школьников и 1 студент колледжа, получившие максимальные баллы по семи предметам. 208 учащихся награждены медалями «За особые успехи в учении» (111 — I степени, 97 — II степени).