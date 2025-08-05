Новым гендиректором «Черноморца» стал Константин Гордиюк

В новороссийском «Черноморце» Константин Гордиюк сменил Максима Пономарева на посту генерального директора клуба. Одна из главных задач команды на текущий футбольный сезон — закрепление в ФНЛ, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Новым генеральным директором клуба назначен Константин Гордиюк — воспитанник новороссийского ФК, дебютировавший за «Черноморец» в 18 лет и проявивший себя за различные футбольные клубы России. Завершив карьеру игрока, он был назначен директором спортшколы «Черноморец», где активно занимался развитием инфраструктуры и вопросами лицензирования, поддерживая тесную связь с основным клубом.

В ходе рабочей встречи главы города с административным составом клуба определили стратегические направления развития клуба, перед новым руководством поставлена цель — закрепиться в Первой лиге.

«После триумфального сезона команда столкнулась с серьёзными вызовами — требовалось оперативно найти новые источники финансирования. На сегодняшний день мы справились с этой задачей и обязательно продолжим поиск спонсоров и укрепление финансовой стабильности футбольного клуба города-героя»,— подчеркнул господин Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что по данным инсайдера Сергея Ильева, новороссийский «Черноморец» планирует до закрытия трансферного окна расторгнуть контракты с несколькими высокооплачиваемыми игроками. Главным кандидатом на уход, по его словам, считается Владислав Мастерной (один гол и две голевые передачи в трех матчах) — если покупатель не найдется, клуб воспользуется опцией одностороннего расторжения с выплатой трехмесячного оклада.