Глава Новороссийска станет наставником для трудного подростка

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о том, что станет наставником для одного из трудных подростков города, об этом стало известно на аппаратном совещании города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В 2025 году количество наставников для несовершеннолетних подростков в Новороссийске выросло до 97 человек (в 2023 году их было 30 человек).

«Давайте я все-таки тоже возьму наставляемого себе, дополнительные государственные ответственности. Я уверен, что этот пример должен быть успешным, его повторят другие государственные руководители. Передать знания, опыт, помочь человеку определиться — это дополнительный уровень ответственности, ты берешь обязательство за судьбу человека»,— подчеркнул господин Кравченко.

В России утверждена концепция наставничества до 2030 года, в рамках которой наставникам предстоит создать для своих протеже условия для самоопределения и социализации на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Наставники также выявляют внутреннюю мотивацию подростков и поддерживают их в процессе получения новых компетенций.