В Новороссийске пресекли незаконную аренду катамаранов на пляже

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2025» в Новороссийске сотрудники полиции выявили факт незаконного предпринимательства на пляже в районе урочища Широкая Балка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску

Установлено, что 25-летний местный житель организовал прокат катамаранов без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.

Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения. Напомним, что за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

МВД России призывает граждан соблюдать установленный порядок ведения предпринимательской деятельности и напоминает о необходимости оформления всех разрешительных документов.