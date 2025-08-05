В Новороссийске с 2022 года реализовали 40 инвестпроектов на 68,8 млрд рублей

За последние три года в Новороссийске реализовано 40 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 68,8 млрд руб. Среди ключевых объектов - винодельня «Реликта», отель «Шато Пино» и сельхозпредприятие «Салаты с моря». Эти проекты создали более 3 тыс. новых рабочих мест для горожан, сообщили на аппаратном совещании в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В оставшиеся месяцы 2025 года администрация Новороссийска продолжит работу по сопровождению 35 действующих инвестиционных проектов, запланированы выездные проверки их реализации. Также ожидается завершение трех текущих проектов и подписание двух новых инвестиционных соглашений.

В Краснодарском крае действует свыше 210 мер помощи предпринимателям, включая субсидии, налоговые льготы и другие преференции. В частности, с 2022 по 2024 год четыре новороссийских предприятия получили 27 льготных займов на 169 млн руб., что позволило им расширить производственные мощности и освоить выпуск новой продукции.

Отдельное внимание уделяется поддержке винодельческой отрасли. В 2024 году местные винодельни получили субсидии на 120 млн руб. для возмещения затрат на закладку и содержание виноградников.