ПАО «Абрау-Дюрсо» сохранило высокий кредитный рейтинг ruA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Абрау-Дюрсо» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Такая оценка свидетельствует о финансовой устойчивости компании, ее лидерских позициях на рынке и эффективной системе управления, сообщили в пресс-службе агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

Как крупнейший отечественный производитель игристых вин, компания демонстрирует стабильный рост ключевых показателей. В 2024 году объем продаж составил 66,9 млн бутылок, что на 18% превышает результаты предыдущего года. Финансовая устойчивость подтверждается снижением коэффициента чистого долга к EBITDA до 2,0x и высокой рентабельностью на уровне 32%.

Бизнес-модель компании отличается значительной степенью вертикальной интеграции, включающей собственную сырьевую базу площадью 6,8 тыс. га, из которых 4,1 тыс. га занято виноградниками. Развитая дистрибуционная сеть обеспечивает присутствие продукции в 85% торговых точек страны.

Особого внимания заслуживает диверсифицированный продуктовый портфель, включающий как традиционные игристые вина премиальных брендов, так и перспективные направления безалкогольных и крепких напитков. Корпоративное управление соответствует лучшим практикам, что подтверждается участием независимых директоров в работе совета и внедрением современных систем стратегического планирования.

Генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая отметила, что подтверждение рейтинга свидетельствует об эффективности реализуемой стратегии развития компании. Первоначально рейтинг был присвоен в 2021 году, а в августе 2022 года повышен до текущего уровня ruA+. Стабильный прогноз указывает на высокую вероятность сохранения текущей оценки в течение ближайшего года.