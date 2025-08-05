В Татарстане планируют освоить 959 млрд рублей на стройки на фоне двукратного падения ипотеки

Объем строительных работ в Татарстане в 2025 году составит 959 млрд рублей, что на 51 млрд больше показателя 2024 года. Республика планирует ввести 3,26 млн кв. м жилья и занимает четвертое место в России по этому показателю.

Выдача ипотеки в Татарстане за полгода упала на 59% — с 27,6 тысячи до 11,2 тысячи кредитов, объем снизился с 106 млрд до 50 млрд рублей. Причиной стала высокая ключевая ставка, которая делает покупку жилья слишком дорогой.

Республика Татарстан получила одобрение на казначейский инфраструктурный кредит в размере 3,47 млрд рублей для развития 759 га в Кировском районе Казани. Средства направят на строительство магистральных сетей канализации протяженностью более 19 км.

В Татарстане 61-летний житель Чистополя предстанет перед судом за публичные призывы к террористической деятельности в социальных сетях. В 2023 году мужчина размещал на своей странице видеозаписи с призывами к терроризму. Обвиняемый полностью признал вину, дело направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Министерство просвещения России сохранит количество часов на изучение родного языка в школах на прежнем уровне. Решение принято после обращений из Татарстана, где депутаты жаловались на исключение понятия «родной язык» из образовательных стандартов.

Директор строительной компании в Чебоксарах приговорен к 6 годам колонии за нарушения прав дольщиков. В 2016-2019 годах он направил 430 млн рублей дольщиков на займы аффилированным организациям вместо строительства домов. Из-за его действий более 850 дольщиков не получили квартиры вовремя, четыре дома долго не достраивались.

Биржевой товарооборот между Татарстаном и Беларусью за год вырос на 139%. Республика вошла в топ-5 российских регионов по увеличению биржевого товарооборота с Беларусью.

В Набережных Челнах установят памятник участникам СВО на территории мемориального комплекса «Родина-мать». Инициативу поддержал мэр Наиль Магдеев по предложению Городского совета участников и ветеранов СВО.

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка на электросамокате в Бугульме. Вечером 4 августа двое подростков врезались в опору декорации, водитель самоката скончался в больнице.

Анар Зейналов