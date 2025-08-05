В Татарстане возбудили дело после гибели подростка на электросамокате

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту происшествия, в результате которого подросток скончался от травм, полученных при столкновении с металлическим столбом во время катания на электросамокате в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Инцидент произошел вечером 4 августа. Двое подростков на электросамокате врезались в опору декорации. 16-летний водитель самоката получил травмы и скончался в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Анар Зейналов