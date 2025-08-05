За год биржевой товарооборот Беларуси с Республикой Татарстан увеличился на 139%. Об этом сообщает «БелТа» со ссылкой на «Белорусскую универсальную товарную биржу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биржевой товарооборот между Татарстаном и Беларусью вырос на 139%

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Биржевой товарооборот между Татарстаном и Беларусью вырос на 139%

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Татарстан вошел в топ-5 регионов России, увеличивших биржевой товарооборот с Беларусью. На первых местах рейтинга расположились Белгородская и Смоленская области, с которыми объем биржевых контрактов вырос в 3,5 раза и в 2 раза соответственно. На четвертом месте оказалась Ленинградская область (прирост на 131%), а на пятом — Московская область (+102%).

Республика Татарстан и перечисленные регионы России также вошли в пятерку лидеров по сумме биржевых контрактов с Беларусью.

Сделки на Белорусской универсальной товарной бирже заключают компании из 60 регионов РФ.

Диана Соловьёва