Пожилой татарстанец предстанет перед судом за посты с призывами к терроризму
В Татарстане 61-летний житель Чистополя предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.
Пожилой татарстанец предстанет перед судом за посты с призывами к терроризму
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый размещал на своей странице в одной из социальных сетей видеозаписи с призывами к осуществлению террористической деятельности.
Мужчина полностью признал вину. Следствие собрало достаточную доказательственную базу по делу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»). которое предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.