В Татарстане 61-летний житель Чистополя предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожилой татарстанец предстанет перед судом за посты с призывами к терроризму

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Пожилой татарстанец предстанет перед судом за посты с призывами к терроризму

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый размещал на своей странице в одной из социальных сетей видеозаписи с призывами к осуществлению террористической деятельности.

Мужчина полностью признал вину. Следствие собрало достаточную доказательственную базу по делу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»). которое предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Анар Зейналов