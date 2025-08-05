Министерство просвещения России заявило о сохранении количества часов на изучение родного языка в школах на прежнем уровне. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах РФ сохранят изучение родных языков после жалоб татарстанских депутатов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В школах РФ сохранят изучение родных языков после жалоб татарстанских депутатов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Родные языки — это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

При этом по требованию Роспотребнадзора один час изучения родного языка в первом классе переводится во внеурочную форму. Такая рекомендация была направлена в субъекты РФ.

Ранее Минобрнауки Татарстана обратилось в Министерство просвещения РФ с просьбой сохранить часы обучения родному языку в школах. Депутат Госсовета Татарстана Ренат Валиуллин заявил, что исключение понятия «родной язык» из образовательных стандартов противоречит Конституции РФ.

Диана Соловьёва