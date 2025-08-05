В Чувашии директора застройщика приговорили к 6 годам за растрату 430 млн рублей

В Чувашии директор ООО «Специализированный застройщик „Лидер“» Владимир Ишмуратов получил шесть лет колонии за нарушения прав дольщиков и растрату 430 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2016–2019 годах Ишмуратов получал деньги от покупателей квартир в пяти домах микрорайона Кувшинка, но направлял их не на строительство, а на займы аффилированным организациям и руководству компании. Из-за его действий более 850 дольщиков не получили квартиры вовремя. Кроме того, четыре дома долго не достраивались — два в настоящее время уже достроены.

Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ — по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Помимо шести лет колонии общего режима, Ишмуратову запретили заниматься организационно-распорядительной деятельностью в строительстве на 2,5 года после освобождения.

Осужденный заключен под стражу в зале суда, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Анар Зейналов