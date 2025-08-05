В Набережных Челнах установят памятник участникам СВО

В Набережных Челнах появится памятник участникам специальной военной операции (СВО) на территории мемориального комплекса «Родина-мать». Инициативу поддержал мэр города Наиль Магдеев по предложению Городского совета участников и ветеранов СВО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Челнов Наиль Магдеев (в центре) анонсировал появление в Набережных Челнах памятника участникам СВО

Фото: Пресс-служба мэрии Набережных Челнов Мэр Челнов Наиль Магдеев (в центре) анонсировал появление в Набережных Челнах памятника участникам СВО

Фото: Пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Я думаю это время наступило! Это было предложение Городского совета участников и ветеранов СВО», — сказал мэр. По словам Наиля Магдеева, с предложением обратился председатель Городского совета участников и ветеранов СВО Шамиль Аюпов. Памятник планируют установить на территории мемориального комплекса «Родина-мать» справа от Вечного огня на месте зрительских трибун.

Мэр пояснил, что зрительские трибуны у Вечного огня используются только 9 мая, а в остальное время выглядят неуместно. «Зрительские трибуны вечного огня — это нонсенс. У вечного огня нужно не сидеть, а нужно стоять. Склонить голову», — отметил Магдеев.

В марте 2025 года сообщалось о планах строительства в Казани мемориальной зоны в честь ветеранов СВО. Разработкой проекта занимается Институт развития города.

Анар Зейналов