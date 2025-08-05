Объем строительных работ в Татарстане в 2025 году составит 959 млрд руб, что на 51 млрд руб больше показателя 2024 года. Отрасль обеспечивает 7% валового регионального продукта и демонстрирует рост на 2%. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан планирует освоить 959 млрд рублей в строительстве в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстан планирует освоить 959 млрд рублей в строительстве в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам министра, в 2024 году объем строительных работ составил 908 млрд руб против 790 млрд в 2023 году. За шесть месяцев 2025 года выполнено работ на 332 млрд руб.

Численность работников отрасли выросла с 85 тыс до 86 тыс человек, средняя зарплата увеличилась на 22% и составляет 71 тыс руб. В жилищном строительстве республика планирует ввести 3,26 млн кв. м жилья, включая 1,4 млн кв. м индивидуального жилья и 1,6 млн кв. м многоквартирных домов.

Марат Айзатуллин отметил, что за шесть месяцев уже введено 2,33 млн кв. м. Татарстан четвертый год подряд превышает планку в 3 млн кв. м жилья и занимает четвертое место в России по этому показателю после Московской области, Краснодарского края и Москвы.

Анар Зейналов