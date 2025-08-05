«Ахмат» не рассчитал с тренером

В Российской премьер-лиге состоялась первая в нынешнем сезоне отставка главного тренера. После третьего тура чемпионата страны свой пост покинул Александр Сторожук, который возглавил «Ахмат» в это межсезонье. 43-летний специалист, известный также по работе в «Краснодаре» и тульском «Арсенале», расторг трудовой договор с грозненским клубом по согласию сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший тренер «Ахмата» Александр Сторожук

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший тренер «Ахмата» Александр Сторожук

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первая тренерская отставка в недавно стартовавшем сезоне не заставила себя долго ждать. Потерпев в чемпионате России три поражения подряд, «Ахмат» решил расстаться с Александром Сторожуком, которого назначил на пост главного тренера 16 июня текущего года и подписал с ним трехлетний контракт. Теперь стороны расторгли заключенный договор по взаимному согласию, причем вместе со Сторожуком ушел и весь его тренерский штаб.

Очевидно, что в Грозном рассчитывали на совсем другой старт и активно поработали для этого на трансферном рынке.

В частности, «Ахмат» заплатил в сумме почти €3 млн за лидеров «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо» Брайана Мансилью и Эгаша Касинтуру, а также вернул Мохамеда Конате, который забил 35 голов в 94 матчах за грозненский клуб. Всего пришли восемь новичков, притом что в основном удалось сохранить и прошлогодний костяк — того же Лечи Садулаева, которого сватали в топовые команды РПЛ. Разве что уход Бернарда Бериши, выступавшего за «Ахмат» с 2017 года, можно было назвать потерей, но все-таки в последнее время он играл уже не столь ярко и не оказывал такого влияния на результат, как раньше, а зачастую просто не попадал в стартовый состав.

В общем, кажется, «Ахмат» сделал все необходимое для хорошего старта в новом сезоне, но сразу что-то пошло не так. В первом туре подопечные Сторожука на своем поле уступили 0:2 «Рубину», что еще можно было списать на тот самый блин комом. Затем грозненцы, отлично начав матч с ЦСКА на выезде и открыв счет, получили два гола практически за одну минуту в компенсированное время к первому тайму и в итоге тоже проиграли — 1:2. Ну а в третьем туре они потерпели поражение в кавказском дерби с махачкалинским «Динамо» у него в гостях, пропустив уже через 33 секунды после начала матча и так и не сумев отыграться. А четвертое поражение «Ахмату» нанес «Зенит» в кубковой встрече, когда команда Сторожука быстро дала сопернику фору в два гола, но все же чуть не сравняла счет в концовке.

С учетом всех обстоятельств впору, наверное, говорить и о каком-то невезении, которое преследует грозненский клуб, но и то, что новый тренерский штаб допустил определенные просчеты при подготовке к сезону, тоже факт.

К тому же, приглашая Сторожука, руководство «Ахмата» изначально рисковало. Хотя он немного поработал главным тренером в «Краснодаре» и потом с тульским «Арсеналом» боролся за выход в премьер-лигу, все же пока это специалист без достижений и титулов, который проявил себя только на молодежном уровне. Впрочем, в «Ахмате» с трудностями сталкивались многие тренеры. Например, по ходу прошлого сезона командой руководили Магомед Адиев, Сергей Ташуев и Федор Щербаченко. Она находилась на грани вылета в первую лигу и сохранила прописку в элите, одолев в переходных матчах «Урал».

Кто сейчас сменит Сторожука, клуб обещал объявить в ближайшее время. Генеральный директор Ахмед Айдамиров уже заявил агентству «РИА Новости», что идут переговоры с бывшим наставником сборной России Станиславом Черчесовым, который в свое время тренировал и «Ахмат». «Мы находимся в процессе общения, вечером еще встретимся и проговорим оставшиеся моменты,— отметил он.— Речь будет идти о многолетнем контракте».

Александр Ильин