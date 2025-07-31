Столичный клуб заиграет новыми красками

Вслед за другими российскими топ-клубами достаточно заметный трансфер провело и московское «Динамо». Оно приобрело одного из ведущих игроков «Атлетико Минейро» бразильца Рубенса. Переход обошелся столичной команде в €9 млн. Главным достоинством Рубенса является его универсальность. При этом его стоит рассматривать как игрока, ориентированного все-таки скорее на оборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До перехода в «Динамо» Рубенс входил в число лидеров чемпионата Бразилии по ключевым показателям игры в обороне

Фото: Pedro Vilela / Getty Images До перехода в «Динамо» Рубенс входил в число лидеров чемпионата Бразилии по ключевым показателям игры в обороне

Фото: Pedro Vilela / Getty Images

О том, что 24-летний бразильский полузащитник Рубенс присоединился к московскому «Динамо», в четверг, 31 июля, сообщила пресс-служба команды. Игрока поприветствовали двухминутным видео, озаглавленным «Аудиогид по выставке Рубенса». В конце ролика герой дня появляется на картине «Автопортрет»: бразилец изображен в фетровой шляпе с широкими полями, примерно такой, какую носил его фламандский «тезка».

Контракт «Динамо» с игроком рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt, переход хавбека обошелся столичному клубу в €9 млн. При этом с учетом бонусов сумма может вырасти до €12 млн.

Иными словами, речь о солидных по меркам российского футбола санкционного периода деньгах.

Даже если не брать в расчет дополнительные выплаты, Рубенс, вероятно, войдет в тройку наиболее дорогих покупок клубов Российской премьер-лиги в текущем сезоне. Пока он уступает только Жерсону, перешедшему из «Фламенго» в петербургский «Зенит» за €25 млн, и Жедсону Фернандешу, за которого «Спартак» заплатил стамбульскому «Бешикташу» свыше €20 млн. А всего с начала изоляции отечественного футбола было лишь 12 игроков, приобретенных российскими клубами за более существенные суммы.

Главным козырем Рубенса является его универсальность. Бразилец может сыграть в центре полузащиты (как в опорной зоне, так и чуть выше), а также способен закрыть несколько позиций на фланге: за «Атлетико Минейро» он часто играл левого защитника или левого полузащитника. Иногда ему доверяли и роль выдвинутого плеймейкера. Однако по-настоящему ценят Рубенса все же за навыки разрушителя. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии, сильнейшего из национальных первенств Южной Америки, он входит в пятерку лучших по количеству успешных отборов и лидирует по количеству перехватов.

При этом Рубенса отмечают как довольно выносливого игрока. Кроме того, он неплохо обращается с мячом и неплохо подает.

Есть у него, правда, и довольно существенный недостаток: желтых карточек бразилец получает многовато. Но достоинства этот изъян, по всей видимости, все же с лихвой перекрывают. По крайней мере, главный тренер «Атлетико Минейро» Кука до последнего сопротивлялся продаже футболиста. По его мнению, «продавать игрока такого калибра» нет никакого смысла, поскольку его не получится заменить не в ущерб качеству игры.

Не исключено, что Рубенса в «Динамо», как и в его прежнем клубе, будут использовать в разных амплуа. Проблемы на краях обороны у бело-голубых наблюдались уже довольно давно. К тому же в московском клубе хватает выбывших из-за травм игроков. В этом списке есть, скажем, основной центральный полузащитник Луис Чавес и профильный левый вингер Артур Гомес.

Весьма вероятным представляется и вариант, при котором Рубенс может стать прямой заменой другому универсалу, 32-летнему Диего Лаксальту. Соглашение с возрастным уругвайцем подходит к концу следующим летом, а от его пролонгации может отпугивать травматичность игрока: за четыре сезона со дня переезда в Россию Лаксальт пропустил из-за повреждений 40 матчей.

Дебют Рубенса за «Динамо» может прийтись уже на ближайший уикенд. В центральном матче третьего тура чемпионата России столичный клуб 2 августа сыграет с действующим обладателем титула «Краснодаром».

Роман Левищев