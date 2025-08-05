«Единая Россия» выдвинула на осенние выборы 951 участника СВО

«Единая Россия» выдвинула 951 участника специальной военной операции (СВО) в качестве кандидатов на выборы в единый день голосования 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба единороссов сегодня, 5 августа, со ссылкой на секретаря генсовета партии Владимира Якушева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На всех уровнях выборов выдвинут 951 участник СВО, что подчеркивает наше стремление поддержать тех, кто проявил себя в боевых условиях и готов продолжать служение Родине в мирное время — уже на государственной и муниципальной службе»,— заявил господин Якушев.

Всего от партии в осенних выборах поучаствуют 45 тыс. человек, в том числе 19 кандидатов в губернаторы, почти 1,1 тыс. — в депутаты региональных парламентов и 1,3 тыс. — в депутаты городских дум административных центров субъектов РФ. Большая часть выдвинутых «Единой Россией» кандидатов будет представлена на муниципальных выборах.

Напомним, в сентябре в России пройдут прямые выборы 20 губернаторов, а также будут избраны депутаты 11 законодательных собраний субъектов РФ и 25 городских дум региональных столиц.

Божена Иванова