Верховный суд не удовлетворил жалобу по делу экс-аспиранта МГУ Мифтахова

Кассационная инстанция Верховного суда оставила без удовлетворения жалобу на приговор математика, экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Об этом сообщила «Ъ» адвокат осужденного Светлана Сидоркина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Защитник подала кассационную жалобу на приговор Центрального окружного военного суда. Инстанция в 2024 году приговорила господина Мифтахова к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Первые 2,5 года он должен отсидеть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Госпожа Сидоркина пояснила, что это связано с решением суда вменить экс-аспиранту рецидив: его ранее уже отправляли в колонию.

По версии следствия, Азат Мифтахов во время просмотра телевизора с другими заключенными одобрил действия Михаила Жлобицкого. Последний осенью 2018 года устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Произошедшее расследовали как теракт. Вину по делу об оправдании терроризма господин Мифтахов не признал.

Математика задержали в сентябре 2023 года сразу после выхода из ИК-17 в Кировской области. Там он отбывал пять лет и девять месяцев за хулиганство. Тогда суд доказал, что господин Мифтахов вместе с соучастниками разбил окно в одном из офисов «Единой России» в Москве. Затем они кинули туда дымовую шашку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Окно размером в шесть лет».

Никита Черненко