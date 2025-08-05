В Свердловской области 20 августа упадут обломки ракеты

Части запущенной с Байконура ракеты-носителя «Союз-2-1б» упадут в Свердловской области и Пермском крае 20 августа. По данным администрации Карпинска (Свердловская область), это произойдет в 22:13 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В связи с этим с 18 по 22 августа в районе возможного падения ступеней ракеты-носителя находиться запрещено. Ограничения будут действовать на следующих территориях:

в 20 км севернее поселка Кытлым;

в 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи;

в 17 км западнее поселка Сосновка;

в 4-5 км южнее заповедника «Денежкин камень»;

в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива.

Когда обломки попадут в нижние слои атмосферы, могут наблюдаться громкие звуки и световые явления.

Ракета весом 313 тонн и длиной 51 метр несет несколько спутников. Топливо ракеты состоит из малотоксичного авиационного керосина и жидкого кислорода. На землю упадут только пустые обломки — топливо израсходуется почти полностью. Радиационно-опасных веществ в ступенях нет, основную угрозу представляют падающие фрагменты для людей — туристов, охотников, рыбаков, которые оказались в местах, где обломки должны упасть. Институт экологии растений и животных УрО РАН проведет работы по оценке состояния природной среды в районе падения.

Напомним, в конце прошлого года на территории Карпинского городского округа упали обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустили 25 декабря с космодрома Байконур. На земле обломки оказались спустя 9-10 минут после запуска. Местные жители слышали звуки, похожие на раскаты грома.

Ирина Пичурина