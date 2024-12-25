На территории Свердловской области упали обломки ракеты

На территории Карпинского городского округа (Свердловская область) упали обломки ракеты, которую запустили 25 декабря с космодрома Байконур. По данным «Роскосмоса», сегодня прошел старт «Союза» с «Ресурсом-П» №5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как пишет портал Е1 со ссылкой на местных жителей, после падения были слышны звуки, похожие на раскаты грома. В администрации округа отметили, что все прошло в штатном режиме. Местные власти заранее предупредили уральцев о возможном падении обломков.

«В 10:45 по Москве произошел запуск и в течение 9-10 минут фрагменты ракеты-носителя уже были на земле. Мы со своей стороны обеспечиваем безопасность района падения, предупреждаем людей, чтобы никого не находилось в районе падения во время запуска»,– прокомментировал начальник отдела ГО и ЧС Карпинска Игорь Булычев изданию. Уже после этого сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры утилизируют фрагменты ракеты-носителя.