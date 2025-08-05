«Салаватское» сменило место регистрации на Абзелиловский район

ООО «Салаватское» сменило место юридической регистрации на село Аскарово в Абзелиловском районе, сообщается в пресс-релизе компании.

«Это событие имеет большое значение для социально-экономического развития региона: предприятие начнет перечислять налоговые платежи в местный бюджет, что положительно скажется на финансировании муниципальных проектов и улучшении инфраструктурных объектов»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Уфа», налоговые отчисления «Салаватского» в бюджеты различных уровней в компании оценивали в 1,5 млрд руб. в год. В бюджет Абзелиловского района будет поступать 250 млн руб., заявлял ее директор Тагир Бахтигареев. Он также отмечал, что «Салаватское» станет «социально ответственным, якорным районообразующим предприятием».

ООО «Салаватское» владеет лицензией на право пользования недрами медно-порфирового месторождения с тем же названием. Разрешение действует до 2044 года. Содержание меди в недрах месторождения составляет около 1 млн тонн. Если запасы подтвердятся, компания планирует построить горно-обогатительный комбинат. На предприятии будут работать около 1,5 тыс. человек, 95% из которых составят жители Абзелиловского района.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 40 млрд руб. Предполагается, что к 2030 году предприятие выйдет на полную мощность.

Наталья Балыкова