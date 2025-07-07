«Салаватское» запустит ГОК в Абзелиловском районе в 2029 году

ООО «Салаватское» начало процедуру перерегистрации по месту нахождения — в селе Аскарово, сообщил директор компании Тагир Бахтигареев на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Ранее общество было зарегистрировано в Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ООО "Салаватское" Тагир Бахтигареев (в середине)

Фото: Администрация правительства РБ, Коммерсантъ Директор ООО "Салаватское" Тагир Бахтигареев (в середине)

Фото: Администрация правительства РБ, Коммерсантъ

«Салаватское» получило лицензию для геолого-разведочных работ и добычи полезных ископаемых на одноименном медно-порфировом месторождении. Срок ее действия – до 2044 года. По прогнозам, в недрах месторождения содержится около 1 млн тонн меди. Если запасы подтвердятся, «Салаватское» планирует построить горно-обогатительный комбинат в Абзелиловском районе, запустив его в 2029 году.

«Площадь лицензионного участка – 209 га. В настоящее время компания ведет геолого-разведку на прогнозном участке, строго соблюдая законодательство о недропользовании и под строгим контролем государственных органов и наблюдательного общественного совете. Забор проб и рекультивацию скважин планируем завершить до конца этого года»,— сообщил он.

Предполагается, что новый комбинат будет возведен по образцу Томинского ГОКа, одного из самых экологичных мероприятий страны, уточнил господин Бахтигареев. Вложения инвестора превысят 40 млдр руб., будут созданы 1,5 тыс. рабочих мест, до 90% которых займут жители района.

По словам Тагира Бахтигареева, налоговые отчисления «Салаватского» в бюджеты различных уровней составят 1,5 млрд руб. в год, из которых в бюджет Абзелиловского района будет поступать 250 млн руб. В компании анонсируют «появление социально ответственного, якорного районообразующего предприятия».

«До начала геологоразведки организовали семь промышленных туров для представителей общественности, провели восемь презентаций в сельских поселениях, где жители наиболее обеспокоены возможными последствиями инвестиционного проекта, ответили на вопросы, касающиеся экологических аспектов проекта»,— отметил господин Бахтигареев.

Отвечая на вопрос главы Башкирии Радия Хабирова, он уточнил, что компания не планирует вести работы в зоне хребта Крыктытау: граница лицензионного участка находится в 5 км от него. Реки Большой и Малый Кизил также находятся за пределами территории геологоразведки, добавил директор компании. «Салаватское» планирует создать замкнутый цикл оборота воды на производстве, исключающий сброс сточных вод, а также противофильтрационный экран в хвостохранилище, чтобы предотвратить фильтрацию воды в глубокие горизонты.

Наталья Балыкова