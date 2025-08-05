Товарный экспорт России за полугодие снизился на 6%

Товарный экспорт из России за первое полугодие снизился на 6% год к году, до $195,5 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев в интервью РБК.

Товарный импорт за тот же период вырост примерно на 1% и достиг $131,6 млрд. Существенно выросли поставки товаров из Индонезии (+48% по стоимости), Египта (+43%), Ирана (+10%) и Бразилии (+10%).

Крупнейшие партнеры России по товарообороту — Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан.

В первом полугодии 2024 года товарный экспорт оценивался в $207,1 млрд.